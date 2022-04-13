عنيزة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسهيّأ مهرجان ليالي رمضان الثالث الذي يقام بسوق الجديدة بمحافظة عنيزة أكثر من 200 نافذة تسويقية للأسر المنتجة وطالبي الرزق ، ساهمت في إحداث حراك اقتصادي للمشاركين ، وألقى بظلاله على المنطقة المركزية بشكل عام وعزز من انتعاشها .وأوضح المشرف العام على المهرجان عبدالرحمن العقيلي أن تعزيز الحراك اقتصادي للمشاركين والأسر المنتجة والباعة يُعد أهم أهداف المهرجان ، بالإضافة إلى خلق فرص لعمل للشباب من الجنسين ، وتبني المواهب وطرح المبادرات المتنوعة التي تخدم المجتمع وتشجع السياحة الداخلية .وأكد راكان المطيري - أحد المشاركين في المهرجان - أن دخول سوق العمل يتطلب الاصرار والجراءة في خوض التجربة ، وان المهرجان هيأ له نقطة تواصل مع المستهلكين وعزز نسبة أرباحه .في حين أوضحت زهاء الحارثي أن المهرجان منحها فرصة للترويج لمنتجاتها من الحلويات والمخبوزات .// انتهى //19:16ت م0182