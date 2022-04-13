أبها 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، عددا من منسوبي إدارات المشتريات في جامعة الملك خالد والمديرية العامة للشؤن الصحية بعسير وإدارة تعليم بيشة وبلدية البشائر، نظير تحقيقهم لمراكز متقدمة في نتائج البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية خلال الربع الرابع من العام 2021م, الصادر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.وثمن الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء الرمضاني الثاني الذي جمع عددا من أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الادارات الحكومية بالمنطقة ، في الصالة الملكية بالخالدية، جهود منسوبي إدارات المشتريات في الجهات الحكومية التي حققت التميز، مؤكداً أن ذلك التميز هو نتيجة حرصهم واهتمامهم وحفاظهم على مقدرات الدولة، وإتقانهم للأعمال الموكلة اليهم، داعياً سموه الجميع إلى بذل المزيد من الجهود ليستمر العطاء ، وأن يكونوا قدوات حسنة لزملائهم في القطاعات الحكومية الأخرى بالمنطقة.وأشاد بجهود معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومدير عام الشوؤن الصحية بالمنطقة خالد بن عايض العسيري ومدير تعليم بيشة خالد عبدالله الغامدي ورئيس بلدية البشائر المهندس خالد الوادعي على تحفيزهم لمنسوبي المشتريات في إداراتهم.وفي ختام اللقاء ، كرّم أمير منطقة عسير المتميزين في إدارة المشتريات بجامعة الملك خالد ، كما كرّم سموه المتميزين في إدارة العقود والمشتريات بصحة عسير ، فيما كرّم سموه رئيس قسم المشتريات بإدارة تعليم بيشة ، ومنسوبي بلدية البشائر.// انتهى //19:24ت م0186