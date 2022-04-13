إسلام آباد 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسقال الجيش الباكستاني: إن قواته قضت على عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، حيث تمت مداهمة وكر للإرهابيين في بلدة "أنغوره أدا" بوزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، مشيراً إلى أن ضابطا وجنديا من رجال الجيش قُتلا أيضا خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.وأضاف أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.من جهة أخرى ذكرت الشرطة الباكستانية أنها اعتقلت قياديا بارزا في "حركة طالبان باكستان" المحظورة، يُدعى "شير دراز خان" خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي الجنوبية.// انتهى //19:25ت م0189