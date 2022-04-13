السيح 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الطلحي في مقر الجامعة ,اليوم, بصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.واستمع سموه لتقرير موجز عن الجامعة وفروعها قدّمه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري العصيمي.وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجامعة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بما يسهم في تمكين منسوبي الجامعة وفروعها على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل منتظم، وذلك ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية الرياضية، عبر تعزيز النشاط البدني لشريحة كبيرة من الشباب والشابات في المسار التعليمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:26ت م0190