رمضان / وكالة شؤون المسجد النبوي تُطلق خدمة التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي غداً
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
المدينة المنورة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام ١٤٤٣هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية ابتداء من يوم غدٍ .
وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.
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19:26ت م
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