المدينة المنورة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكاف لعام ١٤٤٣هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية ابتداء من يوم غدٍ .وتتيح هذه الخدمة للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.// انتهى //19:26ت م0191