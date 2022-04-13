الرباط 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على تباين في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" خسارة بنسبة 0.01%، ليستقر عند 12.971,89 نقطة.وارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.11% منتقلا إلى 1.051,05 نقطة، وزاد المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.13% مسجلا 978,30 نقطة.ووصل الحجم الإجمالي للتداولات إلى 241,71 مليون درهم مغربي، في الوقت الذي تجاوزت فيه رسملة البورصة ما قيمته 675,64 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:27ت م0192