الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واستقام غداً المباراة النهائية لدوري الجامعات السعودية لكرة القدم (أ) التي ستجمع بين منتخبي جامعة الحدود الشمالية وجامعة القصيم على ملاعب المدينة الرياضية في عرعر.وعبّر رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني عن سعادته بنجاح دروي الجامعات لكرة القدم الذي شهد تنافسًا قويًا بين الجامعات السعودية وبرز من خلاله عدد من اللاعبين المميزين الذين سيشكّلون رافدا مهما لكرة القدم السعودية.وأضاف المزيني أن هذه البطولة تأتي ضمن فعاليات الموسم الرياضي الثاني عشر للاتحاد وأنها تعدّ من الرياضات الرئيسة والمهمة التي يحرص الاتحاد على تنفيذها لتنمية قدرات ومهارات الطلاب الجامعيين في مجال كرة القدم بشكل عام.وعبّر المزيني عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد على دعمه الكامل لبرامج ونشاطات الاتحاد، كما قدم الشكر والتقدير لمسؤولي الجامعات المشاركة في هذه البطولة على المستويات الجميلة التي شهدتها البطولة وعلى الالتزام الأخلاقي واللعب النظيف بين جميع المنتخبات المشاركة.وأكد الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي أن هذه البطولة قد حظيت كغيرها من فعاليات وبرامج الاتحاد باهتمام كبير من مسؤولي الجامعات السعودية ومن أمانة الاتحاد وجميع اللجان العاملة بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم.من جانبه أوضح المشرف على البطولة الدكتور علي جباري أن دوري الجامعات السعودية انطلق بمشاركة 12 جامعة تم تقسيمها إلى مجموعتين، تأهلت عن المجموعة الأولى كل من جامعة الحدود الشمالية وجامعة القصيم، وعن المجموعة الثانية تأهلت جامعة الطائف وجامعة الملك سعود.وفي نصف النهائي استطاعت جامعة الحدود الشمالية التأهل للمباراة الختامية بعد تغلبها على جامعة الملك سعود فيما تأهلت جامعة القصيم بعد فوزها على جامعة الطائف.// انتهى //20:13ت م0196