عام / "المركز الوطني للأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
المدينة المنورة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمنت سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الحادية عشرة ليلاً.
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20:43ت م
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