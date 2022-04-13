المدينة المنورة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمنت سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الحادية عشرة ليلاً.// انتهى //20:43ت م0197