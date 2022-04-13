الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح اليوم، بمعالي رئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام بن محمد المرشدي والوفد المرافق له من مسؤولي الجهات الحكومية في سلطنة عمان ذات العلاقة وشركات جهاز الاستثمار العماني،بالإضافة إلى مجموعة من قادة الشركات السعودية الرائدة.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقتين، إضافة إلى مناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.كما تناول اللقاء العمل على تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين، ودعم استثمارات الشركات السعودية والعمانية،وتعظيم الاستفادة في البنية التحتية للخدمات اللوجستية، وتبادل الخبرات في مجال تطوير المدن الصناعية.الجدير بالذكر، أنه في إطار زيارة الوفد العماني أقامت وزارة الاستثمار ورشة عمل للشركات العمانية التابعة لجهاز الاستثمار العماني حضرها معالي وزير الاستثمار ومعالي رئيس جهاز الاستثمار العماني؛لبحث الفرص الاستثمارية،وعرض البيئة الاقتصادية في المملكة ،ومناقشة الفرص الاستثمارية القائمة والمحتملة بين الشركات السعودية والعمانية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة.//انتهي//20:46ت م0198