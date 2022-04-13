القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات اليوم مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته الحالية لواشنطن، تناولت علاقات التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.وتطرقت المباحثات إلى قضايا حقوق الإنسان، وأهمية تناولها من منظور شامل، ومراعاة خصوصية المجتمعات، وكذلك التعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات.واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولية،وتبعاتها المتنامية.// انتهى //21:12ت م0201