جدة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022م واسللمرأة السعودية العاملة دورٌ كبيرٌ في تنمية وخدمة المجتمع،إذ استطاعت أن تثبت للجميع جدارتها ودورها في مجالات عدة لتسهم في دفع عجلة التنمية،ولتتمكن من النجاح في دورها المهني عملت على تنظيم وقتها،وخاصة في شهر رمضان المبارك لتوافق بين حياتها العملية والاجتماعية.والتقت "واس" بعدد من الكوادر النسائية السعودية،حيث أكدت استشاري الجلدية والتجميل وجراحة الجلد في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة قائد تخصص الجلدية بوزارة الصحة الدكتورة مايسة طارق عشماوي أنها تفضل العمل في شهر رمضان،خاصة في متابعة المرضى وأداء الجراحات الجلدية ورفع التقارير وإنجاز الاجتماعات، لما لهذا الشهر من سكينة وهدوء تجعل أداء العمل يمر بيسر وسهولة،وبدقة أكثر.وحول تنظيم حياتها الاجتماعية والأُسْرِيَّة في رمضان قالت الدكتورة عشماوي:لرمضان روحانية وسكينة وجو عائلي مختلف عن باقي أيام العام،وتكثر فيه مشاركة الإفطار مع الأسرة، ويكون التنظيم بتحضير وجبات إفطار خفيفة سهلة الإعداد،وتقسيم الوجبات إلى مراحل وأوقات متباعدة،بحيث تكون آخر وجبة قبل الإمساك بساعتين على الأقل.وقدَّمت الدكتورة عشماوي خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة ،لإتاحتهم الفرصة للمرأة للإسهام في رؤية المملكة التي أظهرت قيادات و إنجازات نسائية سعودية عظيمة،مما جعل المرأة السعودية تثبت أنها في المقدمة،وأنها قادرة على المشاركة في بناء ودعم هذا الوطن الغالي،مشيدة بالدور الذي تقدمه المرأة السعودية المُبَشِّرِ بمسقبل زاهر -بإذن الله- يدًا بيد مع رجال الوطن.من جهتها،أكدت مستشار الوكيل المساعد للخِدْمَاتِ الطبية المساعدة بوزارة الصحة ومدير إدارة التنظيمات الدوائية الدكتورة هاجر يوسف المديهيم حرص القيادة الرشيدة على دور المرأة في جميع مجالات التنمية؛عن طريق تطوير واستثمار طاقاته،لتفعيل دورها على الصعيدين المحلي و الدولي؛إيمانآ منها بأن المرأة عنصرٌ مهمٌّ من عناصر المجتمع،وتحديد هدف إستراتيجي مستقل في رؤية 2030 لتتزامن مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن من أهم برامج رؤية المملكة 2030 الإستراتيجية، تعزيز حقوق و أنظمة الدعم للمرأة،وبرامج الرعاية لتشمل مشاركتها سوق العمل وكفالة حقوقها في مجال الصحة و التعليم، وتحسين بيئة عملهن في جميع القطاعات.وأكدت الدكتورة المديهيم أنها استطاعت تنظيم ساعات عملها وتحديدًا في شهر رمضان المبارك، لتتناسب وحياتها الأُسْرِيَّة والاجتماعية، ولتؤدي عملها بمهنية عالية وتركيز كبير، مؤكدة أن تنظيم الوقت هو أساس نجاح الأفراد والمجتمعات.من جانبها،ذكرت سيدة الأعمال شهد شقدار أن المرأة دائما تتحدى الصعاب،وترتيب وتنظيم أمور العمل والمنزل بالشكل الذي يليق بها هو من أهم المحاور لأي امرأة طموحة تسعى لتحقيق التوازن،وقالت:لذا من أهم مقومات تنظيم الوقت لدي هو تسجيل المهام وإنجازها حسب الأولوية،وإتقان التنفيذ على الوجه المطلوب.وقالت:أحرص على قراءة وردي اليومي،وتنفيذ بعض الأنشطة والمهام، ولا أنسى الرياضة؛ فللمشي نصيبٌ من يومي، ولابد من إثراء العلاقات الاجتماعية:كإهداء الأطباق الرمضانية للجيران،وتبادل الزيارات مع الأهل والأحباب، إضافة إلى مشاهدة بعض البرامج المُفضَّلة،وكتابة بعض الخواطر اليومية،ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وممارسة هواياتي المفضلة.// انتهى //21:57ت م0204