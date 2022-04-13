عرعر 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بعرعر خلال خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك أكثر من 25 ألف وجبة إفطار صائم ،فيما قدمت 1792 وجبة إفطار للأسر وذلك بمشاركة 350 متطوعًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع "إفطار الصائمين" في عدة مواقع بعرعر، ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مؤخرًا.وأوضحت الجمعية أن هذا المشروع يهدف إلى إحياء السنة،واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات،كما يعدُّ أحد المشروعات الدعوية والخيرية التي تحرص الجمعية على إقامتها بصورة تظهر الترابط بين المجتمع،والتعاون على بذل الخير، والإسهام في نيل الثواب في هذا الشهر المبارك، وكسب أجر إفطار الصائم.// انتهى //21:59ت م0205