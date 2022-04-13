عرعر 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأطلقت العديد من الأسر المنتجة بمنطقة الحدود الشمالية بالتزامن مع بداية شهر رمضان مشاريعهن الاستثمارية الموسمية في المأكولات الرمضانية،وذلك من خلال التسويق في منازلهم أو الأماكن المخصصة لهن في مقر السوق الشعبي بمدينة عرعر.وأوضحت الطاهية أم يزيد أن شهر رمضان من الأشهر التي تعود بالنفع على الأسر المنتجة؛نظراً للإقبال المتزايد على المأكولات الشعبية بأنواعها وأشكالها المختلفة.بدورها أشارت الطاهية أم مشعل إلى أن التسويق الإلكتروني عزَّز من فتح آفاق أرحب في عرض منتجاتهن والوصول إليهن بكل يسر وسهولة.وأكد عددٌ من الزبائن أن مذاق المأكولات التي تقدمها الأسر المنتجة تتميز بطعمها وطابعها الخاص،مما يسهم في تنافسها مع أنواع الأطعمة الأخرى.يُذكر أن السوق الشعبي بمدينة عرعر من الأسواق التي تحتضن الطاهيات،خصوصاً في هذا الشهر الفضيل, بما يتوافق مع ضوابط وشروط الصحة والبيئة.// انتهى //22:02ت م0206