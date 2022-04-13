الأحساء 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسنجحت بفضل الله الفرق الطبية في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء في إجراء عملية معقدة بالمنظار لطفلة (7 أشهر) تعاني من فتق نادر في مقدمة الحجاب الحاجز، تسبب لها في تحسّس صدري والتهابات متكررة؛نتيجة هذا الفتق، وبعد تشخيص الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة؛ تقرّر إجراء العملية بواسطة المنظار، وتمت - بحمد الله- بنجاح حيث تخضع الطفلة حالياً للرعاية الصحية اللازمة، وتتمتع بصحة جيدة.وفي سياق متصل تمكن فريق طبي في المستشفى -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل كان يعاني من انسداد في الأمعاء، حيث أُحضر للمستشفى وهو بحالة غير مستقرة، مع تدهور في مستوى الوعي.وقام الفريق بعمل إنعاش له داخل غرفة العمليات، واستئصال الجزء التالف من الأمعاء، كما أجريت له عملية لإصلاح الأمعاء،ويتلقى حالياً الرعاية اللازمة في قسم العناية لاستكمال الخطة العلاجية وتلقي التغذية المركزية،وإتمام مرحلة الاستشفاء، مع استقرار حالته الصحية و لله الحمد.// انتهى //22:10ت م0207