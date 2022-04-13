عام / قضاةٌ وأعضاءُ هيئة تدريس يردُّون على أسئلة المعتمرين بالاتصال المرئي بالمسجد الحرام
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
مكة المكرمة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
قدَّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 23 مكتباً ، و 10 مواقع داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛للرد على الأسئلة عبر الهاتف والاتصال المرئي على مدار (24) ساعة في جميع المواقع،يقوم عليها عددٌ من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و 60 شيخًا مشاركاً.
ويأتي ذلك من أجل إرشاد قاصدي البيت الحرام،و توعيتهم،وتوجيههم،ورفع مستوى الوعي لديهم،وتقديم الفتوى عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى، والإجابة عن أسئلة قاصدي المسجد الحرام.
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22:11ت م
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