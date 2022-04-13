الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسحقق مركز الابتكار والجودة والبيئة التابع لوزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الربع الأول لعام 2022م عدداً من النجاحات، منها مراجعة واعتماد 141 خلطة تصميمة، بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، ومراجعة واعتماد 55 مادة من المواد التي ستُستخدم في مشاريع الطرق في مختلف المناطق، كما قام المركز أيضاً بتنفيذ 140 جولة تفتيشية على مصانع إنتاج مواد إنشاء الطرق، بالإضافة لـ208 جولات على مشاريع الطرق ( تنفيذ - سلامة - صيانة )، وتدريب 32 متدرباً ضمن البرنامج التدريبي لمراقبي الطرق من منسوبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية.الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية توظف إمكاناتها نحو رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وهو الأمر الذي سينعكس على جودة حياة المواطن من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.// انتهى //23:05ت م0214