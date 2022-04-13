طريف 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية طريف الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية، 330 سلة غذائية رمضانية و 2300 كرتون تمور على المستفيدين من الجمعية،شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، استفاد منها 480 أسرة،بتكلفة إجمالي تبلغ 234,000 ريال.ووزَّعت 260 وجبة إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان على المسافرين والجاليات من مختلف الجنسيات،بالتعاون مع أمن الطرق وشرطة محافظة طريف،وبمشاركة عدد من المتطوعين في لجنة التنمية الاجتماعية؛بهدف تنمية الجوانب الخيرية وإحياء السُّنة، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //23:06ت م0215