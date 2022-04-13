مكة المكرمة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسوزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم 3000 هدية على المعتمرين و العاملين في المسجد الحرام ، ضمن مبادرة "هديتك بين يديك "، أحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" .و تهدف الحملة إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقي وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والعاملين به.وأوضح رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، كما يطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن ، وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.// انتهى //23:06ت م0216