نيويورك 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 344.23 نقطة، بما يعادل 1.01%, ليغلق عند 34564.59 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 272.02 نقطة أو 2.03%, ليغلق عند 13643.59 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 49.17 نقطة أو 1.12%, ليغلق عند 4446.67 نقطة.‏// انتهى //23:27ت م0218