مكة المكرمة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، مبادرة المنصة التوجيهية الرمضانية التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، ومبادرة الكتيبات الرقمية باللغات العالمية.وتحتوي المنصة على جدول البرنامج العلمي لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ والدورات العلمية الرمضانية وإمساكية شهر رمضان المبارك وجميع الدروس والمحاضرات المقامة بالمسجد الحرام .وأكد معاليه أن هذه المنصة تحمل محتوى ثميناً ومجهوداً كبيراً يلبي احتياج قاصدي بيت الله الحرام، وبعدة لغات لتناسب جميع الفئات وجميع الأفئدة التي تهوي إلى مكة المكرمة، مبيناً أن المنصة كذلك تحتوي على الكتيبات الرقمية باللغات العالمية على صفة العمرة باللغة الإنجليزية ولغة الأردو، ويستطيع الاستفادة منها عبر المسح على الباركود باستخدام التقنية الحديثة .وتأتي هذه المبادرات مواكبة للتطور التقني لتقديم أرقى الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي خدمةً لضيوف بيت الله الحرام.// انتهى //23:33ت م0219