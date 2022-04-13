تونس 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بوفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة آغري إمبالي، الذي يزور تونس حالياً.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الوضع الصحي في أفريقيا، لا سيّما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إضافةً إلى التقارب في السياسات الصحية في القارة، وتعزيز قدراتها على التصدّي لانتشار الأوبئة والأمراض، وسدّ الفجوة على مستوى الحصول على الأدوية.// انتهى //23:39ت م0220