القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسدانت مصر بشدة ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة، وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عددٍ من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات.وأكد المُتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان اليوم رفض أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، التي تُنبئ بمزيد من الاحتقان، وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المُتبادل.// انتهى //23:40ت م0221