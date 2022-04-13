واشنطن 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية أوروغواي فرانسيسكو بوستيلو عن قلقهما إزاء تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأزمة الغذاء العالمية المحتملة.جاء ذلك في بيان مشترك بين الجانبين، بعد لقاء جمعهما في واشنطن اليوم، استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين, بما فيها العلاقات التجارية، وتحسن مناخ الاستثمار، وتعزيز الفرص للشركات الصغيرة.// انتهى //23:44ت م0222