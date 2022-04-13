الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واستختتم مساء غدٍ منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة لفئة الناشئين، بـ 5 لقاءات، ثلاثة منها ضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس، ولقاءين في إطار مجموعة تحديد المراكز من السابع وحتى الثاني عشر.وتبدأ هذه اللقاءات بالخويلدية، فعلى الرغم من خطفه لذهب الدوري الممتاز، إلا أن المواجهة التي تجمعه بالهداية على صالة نادي الخويلدية في تمام الساعة الـ (9:30)م، ستحمل الكثير من الإثارة والندية في ظل حرص الخويلدية على الانتصار في مساء التتويج، ورغبة الهداية صاحب المركز الثاني في التأكيد أنه كان الأحق بحصد اللقب.من جهتها في صفوى، سيبحث الخليج عن إنهاء موسمه الذي ضمن من خلاله التتويج بالمركز الثالث، بتحقيق انتصار معنوي كبير على حساب مضيفه السلام، وذلك خلال اللقاء الذي يجمعهما على صالة نادي الصفا في تمام الساعة الـ (9:30)م، فيما ينتظر في سنابس، أن تكون الإثارة حاضرة باللقاء الذي يجمع النور بالترجي على صالة نادي النور عند تمام الساعة الـ (9:30)م، في ظل رغبة صاحبي المركزين الرابع والخامس على التوالي في إنهاء موسمهما بشكل مثالي، عبر الانتصار على أحد المنافسين المباشرين.وفي الرياض، سيخوض فريقا الهلال والابتسام لقاءً على صالة نادي الهلال في تمام الساعة الـ (9:30)م، بهدف المتعة واختتام الموسم بانتصار معنوي عقب أن ضمن الهلال المركز السابع وضمن الابتسام المركز الثامن في سلم الترتيب العام، في حين تحتضن القصيم، لقاء العرين صاحب الفرصة الأكبر في البقاء بالدوري الممتاز، الذي يحل ضيفا على الموج متذيل الترتيب دون أي رصيد من النقاط.لقاءات هذه الجولة ستستكمل الجمعة القادم في صفوى، إذ ستتجه أنظار متابعي المسابقة إلى مواجهة خاصة ستجمع الصفا بضيفه الاتحاد على صالة نادي الصفا في تمام الساعة الـ (9:30)م، وخصوصيتها تتمثل في تحديدها للفريق الذي سيرافق الموج في رحلة الهبوط نحو دوري المناطق، إذ سيدخل الصفا هذه المواجهة وهو يحتل المركز التاسع بتحقيقه لـ 6 انتصارات وجمعه لـ 21 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 6 انتصارات و16 نقطة، حيث أن النظام يعتمد على عدد مرات الفوز في تحديد المراكز، وهو ما يعني بأن المنتصر في هذا اللقاء سيضمن البقاء بالدوري الممتاز.// انتهى //23:55ت م0223