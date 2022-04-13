بيت لحم 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساستشهد فتى فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة إنها تبلغت باستشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على قرية حوسان.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تركت الفتى ينزف، ولم تسمح للطواقم الطبية بالاقتراب لتقديم الإسعافات الأولية له حتى ارتقى شهيدًا، مشيرةً إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الفتى ونقله في إحدى مركباته العسكرية.//انتهى //23:56ت م0224