المدينة المنورة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسقام مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري اليوم بجولة ميدانية للاطلاع على سير الأعمال والخدمات المقدمة للزوار والمصلين في المسجد النبوي، ومتابعة عملية التفويج وإدارة الحشود.وأكد مساعد الرئيس العام ضرورة العمل وفق مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي مسجد رسول الله، حاثاً الجميع على استشعار الخدمة في هذا المكان الطاهر، مشدداً على تقديم أفضل الخدمات لكبار السن وخدمة ذوي الإعاقة، ومعرفة احتياجاتهم، وبذل المزيد للتطوير والارتقاء بمنظومة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة .// انتهى //23:57ت م0226