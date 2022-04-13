عرعر 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستقبلت مسالخ مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية خلال العشر الأولى في شهر رمضان المبارك لهذا العام 5871 رأسا من الأنعام.وأوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية أن عدد المذبوحات من الأغنام بلغت 5344 ذبيحة، ومن الماعز 455 ، ومن الأبقار 12 راساً في حين استقبل المسلخ 60 رأساً من الإبل، مشيرا إلى أن فرع الوزارة خصص كوادر بشرية من الأطباء البيطريين، والمشرفين، وسط متابعة مشددة ، وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، بجانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.// انتهى //00:03ت م0002