بيروت 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسشدد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبناني الوزير السابق محمد شقير، على ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، مطالباً حكومة بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإعادة العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.وعدّ شقير في تصريح له على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، أن لبنان لا يستطيع أن يستمر اقتصادياً بدون علاقة متينة وعميقة مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.وأعرب عن أمله بأن تكون المرحلة المقبلة جديدة وإيجابية وبناءة على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة.حضر الإفطار الذي كان مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في لبنان لا سيما في ما خص الوضع الإقتصادي والاجتماعى، عدد من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية.// انتهى //00:07ت م0003