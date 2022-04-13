عرعر 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العويقيلة من خلال مشروع إفطار الصائم في المحافظة والقرى التابعة لها، 6182 وجبة إفطار، في الثلث الأول من شهر رمضان .وأوضحت الجمعية أن إقامتها لمشروع إفطار الصائم وتقديمها للوجبات يوميًا خلال شهر رمضان في 4 مواقع للجمعية، وبمشاركة أكثر من 70 متطوعًا ومتطوعة، يهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين، لافتةً النظر إلى أنها أتاحت أكثر من 100 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //00:14ت م0004