نجران 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسانطلقت بمنطقة نجران أمس فعالية "فوانيس النافورة الرمضانية" التي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة نجران، والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي العتيبي، وذلك على مسرح النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود.وأوضح مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران محفوظ بن علي العسيري، أن الفعالية التي يشارك بها عدد من الجهات الحكومية والأهلية تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة باعتبارها اقتصاداً محلياً داعماً للمنطقة، مشيراً إلى أن الفعالية تتضمن 20 ركناً للأسر المنتجة، يتم من خلالها تدوير الأسر حتى تعم الفائدة على الجميع، كما يوجد بالفعالية المختبر المتنقل لفحص الأطعمة، ومسرح الطفل.// انتهى //00:14ت م0005