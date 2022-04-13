الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستنطلق بطولة السباحة للمجرى القصير لجميع الفئات السنية خلال الفترة من 14 - 16 أبريل الجاري على مسبح مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 34 نادياً على مستوى المملكة و 401 سباح، ويقود البطولة تحكيمياً 18 حكماً.وتأتي البطولة استمرار لمنافسات الأندية، وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //00:16ت م0006