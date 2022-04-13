الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستنطلق على مسبح وزارة الرياضة بجدة المباريات النهائية لكأس بطولة الناشئين لكرة الماء تحت 16 عاماً، والمقامة خلال الفترة من 14 - 16 أبريل الجاري، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسباحة.وتشهد البطولة مشاركة أربعة أندية، هي الاتحاد والأهلي والصفا والقادسية، ويقودها 17 حكماً.وتهدف البطولة إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة وصناعة دوري قوي في مستقبل اللعبة ودعم المحبين، والإسهام في توسع الرياضة المجتمعية.// انتهى //00:27ت م0007