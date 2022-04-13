رام الله 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية زعزعة الاستقرار، عبر انتهاجه سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية المدانة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وأوضح أن هذه السياسة الاستفزازية من قبل الاحتلال تدفع بالأمور نحو التصعيد، وأن الوضع أصبح خطيراً وحساساً، ويتجه بشكل متسارع نحو التدهور، مالم يكن هناك تدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية.// انتهى //00:30ت م0008