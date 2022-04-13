سياسي / الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحمل مسؤولية زعزعة الاستقرار
الخميس 1443/9/13 هـ الموافق 2022/04/14 م واس
رام الله 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واس
أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية زعزعة الاستقرار، عبر انتهاجه سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية المدانة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هذه السياسة الاستفزازية من قبل الاحتلال تدفع بالأمور نحو التصعيد، وأن الوضع أصبح خطيراً وحساساً، ويتجه بشكل متسارع نحو التدهور، مالم يكن هناك تدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية.
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