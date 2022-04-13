نواكشوط 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسبدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ليلة الأربعاء، أعمال الدورة الرابعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، برئاسة المملكة الأردنية.وأكدت رئيسة الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية جومانا غنيمات، أهمية الأمن الغذائي العربي، مشيرةً إلى سعي المنظمة لتحقيق طموحات الدول العربية في مجال الأمن الغذائي.من جانبه، أعرب وزير الزراعة الموريتاني آدما بوبكار سوكو، عن اعتزاز موريتانيا باستضافة اجتماعات هذه الدورة والدورة الـ37 للجمعية العامة للمنظمة، مثمنًا دور المجلس التنفيذي في دعم ومتابعة إنجاز برامج المنظمة.ويناقش الخبراء خلال هذه الدورة، المذكرات الفنية التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تتضمن سير العمل في البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ودعم نشر التقنيات الزراعية الخضراء، إضافةً إلى متابعة سير العمل في الخطة التنفيذية الإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017-2037، وتحديد موضوعات جوائز المنظمة العربية للتنمية الزراعية للأمن الغذائي العربي لعام 2022-2023، إلى جانب دعم الجهود العربية في تنفيذ ومتابعة اتفاقيات الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي والبرتوكولات المكملة، ومتابعة سير العمل في البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي.// انتهى //00:44ت م0012