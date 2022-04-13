جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بمبادرة المملكة المركز الإقليمي للتغير المناخي، ودورها في الاهتمام بالأرصاد الجوية، مبرزاً ما تقوم به تجاه المنظمة والأرصاد الجوية بشكل عام، والمتمثلة في المجهودات المبذولة من المركز الوطني للأرصاد وما ينهض به في خدمة الإقليم.وأكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، أن المملكة دورها رئيس في المنظومة الإقليمية وتولي التغير المناخي جل اهتمامها، حيث أنشأت مركزاً مختصاً بتغير المناخ كجزء من خدمة الأرصاد، لما يمثله المناخ كقضية ملحة بعدما باتت آثاره واضحة في كل أنحاء العالم.وتطرق للتقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC"، وعدد من المؤشرات الخاصة بالتغير المناخي ومنها ارتفاع درجات الحرارة وتحطيمها جميع الأرقام القياسية، مشيراً إلى أن المملكة جزء من هذا المشهد الدولي، وهناك تركيز عالمي على التكيف مع المناخ، الذي يمثل تحدياً كبيراً.وكانت المملكة قد أعلنت في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي احتضنتها الرياض مؤخراً عن إنشاء ثلاثة مراكز إقليمية هي: المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، كمبادرة سعودية للإسهام في الحفاظ على البيئة المحلية والإقليمية ودعم جهود الدول في هذا الجانب.// انتهى //01:26ت م0013