الرياض 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسواصل ليفربول الإنجليزي مسيرته الناجحة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بعدما صعد للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، عقب تعادله 3 / 3 مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، أمس في إياب دور الثمانية للبطولة، مستغلاً تفوقه على بنفيكا في مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 3 / 1 في العاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي، ليصعد للمربع الذهبي في المسابقة، التي توج بها 6 مرات كان أخرها عام 2019م.مهرجان الأهداف بدأ بتقدم ليفربول عن طريق إبراهيما كوناتي في الدقيقة 21، لكن جونكالو راموس أدرك التعادل لبنفيكا في الدقيقة 32، ليعود روبيرتو فيرمينو مانحاً التقدم لليفربول بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و65، فيما قلص الأوكراني رومان ياريمتشيوك الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 73، قبل أن يتكفل داروين نونيز بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82، وهو التعادل الذي لم يشفع للفريق الضيف بمواصلة مسيرته في البطولة، بل منحت هذه النتيجة ليفربول الأحقية لبلوغ الدور قبل النهائي واللعب أمام فياريال الإسباني، الذي فجر مفاجأة مدوية، عقب إطاحته ببايرن ميونخ الألماني من دور الثمانية للمسابقة أمس الثلاثاء.من جهته صعد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي في ذات المسابقة، بعدما نجا من فخ الصحوة الهجومية لمضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، واستطاع فرض التعادل السلبي، مع الفريق المدريدي أمس، لاسيما وقد حقق الأسبقية الأسبوع الفائت في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دون مقابل، مانحاً بهذا التأهل عشاق كرة القدم، مواجهتين ناريتين منتظرتين مع النادي الإسباني العاصمي ريال مدريد.// انتهى //01:27ت م0014