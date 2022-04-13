مكة المكرمة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس, عددًا من البرامج العلمية والتطبيقية المختصة بعلوم القرآن الكريم وتلاوته ، بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي الذبياني.وأكد معاليه أن الرئاسة حريصة على العناية بالقرآن الكريم وترجمة معانيه والحفاظ على الكتب العلمية وإيصال رسالة الحرمين للعالمين من حيث الدعم الدائم لحلقات القرأن ومقرأة الحرمين ، وذلك بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- ، حيث إن الرئاسة استفادت من التقنية في تسهيل الوصول لكل ما يعنى بالخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمسلمين جميعاٌ.وتشمل هذه البرامج برنامج (بيان) لترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغات المختلفة ( لإدارة شؤون المصاحف )، ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل قراءة القرآن الكريم عبر الأجهزة الذكية بـ(70) لغة عالمية متوفرة من خلال خاصية الباركود وبرنامج فضائل في موسمها الثاني ( لإدارة الحلقات القرآنية ) تقام خلال موسم رمضان للراغبين بحفظ سورتي الكهف والملك، والنطق الصحيح للكلمات وحسن تجويد القرآن الكريم وأدائه، وأن يتلى كتاب الله عز وجل كما أنزل ومقرأة النشء الرمضانية ( لإدارة مقرأة الحرمين ) وهي مقرأة تعنى بتصحيح تلاوة القرآن الكريم للصغار وتعليمهم كيفية النطق الصحيح لكلمات القرآن الكريم وحروفه والحقيبة الرمضانية ( لإدارة شؤون الكتب ) وهي عبارة عن عدد من الكتب العلمية والكتيبات الدعوية فيما يخص شهر رمضان المبارك بخاصية (QR) الباركود ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //01:32ت م0016