المدينة المنورة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستفقد وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالعزير بن علي الأيوبي أمس، الأعمال الميدانية لمنظومة الخدمات في المسجد النبوي من خلال استخدام التقنيات التفاعلية والبيانات ومؤشرات الأداء.وأوضح الأيوبي أن فريق العمل يقوم بتطبيق برامج العمل التنفيذية وفق الخطط المعدة مسبقًا والتحسين المستمر والتعامل الفوري مع المستجدات باستخدام الشاشات وغرف العمليات ورفع التقارير وإحصاء وتحليل البيانات بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المستوى الأعلى للخدمات، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والبدائل المتاحة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة, مشيراً إلى أن ذلك يتم باستخدام الشاشات والتطبيقات الذكية وقياس مؤشرات الأداء وعمل الجولات الرقابية وإقامة اللقاءات بالمستفيدين ومقدمي الخدمات وتدريبهم بما يحقق الرضا التام لقاصدي المسجد النبوي في الخدمات المقدمة لهم.// انتهى //01:33ت م0017