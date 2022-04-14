رفحاء 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسعززت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، جهودها لتنفيذ مشروعاتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك عبر 8 مشروعات في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، وتنمية وتأهيل المستفيدين بتكاليف إجمالية بلغت 388,460 ريالًا، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير2"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مؤخرًا.وشملت البرامج، السلة الرمضانية الأولى والثانية بعدد 500 سلة، وبرنامج القسائم الشرائية الغذائية بعدد 750 قسيمة، وكفالة 41 يتيمًا ويتيمة، وكفالة 7 أُسر من الأسر الأشد حاجة، وسداد فواتير الكهرباء لحالتين طارئتين من مستفيديها، وترميم منزل لأحد المستفيدين، وتغذية 150 بطاقة شرائية.وأوضحت جمعية طلعة التمياط أن هذه البرامج تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خدمات الجمعية، وتعزيز دور الجمعية في تنمية المجتمع المحلي.// انتهى //01:46ت م0018