أبها 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسانطلقت أمس، أعمال مخيم جمعية البر الخيرية بأبها، المخصص لاستقبال زكاة الفطر, تمهيدًا لتوزيعها في موعدها الشرعي, حيث يعمل المقر على استقبال زكاة الفطر حتى يوم الـ ٢٨ من شهر رمضان المبارك.وأوضح الأمين العام للجمعية محمد بن سعيد بن فحاس, أن الجمعية تنفذ هذا المشروع منذ ٣٠ عاماً تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين والمقيمين، منوهًا أن "مشروع استقبال الزكاة" يقع على طريق الملك عبدالعزيز "الحزام الدائري" بجوار جامع الملك فهد.وتستقبل الجمعية، جميع الأصناف المعتمدة في الزكاة، استعدادًا لتوزيعها أواخر الشهر الفضيل على المحتاجين في مدينة أبها وضواحيها وتهامة عسير، ضمن آلية منظمة وفريق عمل مهيأ لتنفيذ هذه الأنشطة بالشكل المطلوب.// انتهى //01:48ت م0019