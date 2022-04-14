رفحاء 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسوزّعت جمعية البر الخيرية بمركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية، 250 سلة غذائية رمضانية و613 قسيمة شرائية على المستفيدين من الجمعية، في إطار توفير احتياجات الأسر المسجلة في كشوفات الجمعية، إضافة لتوزيع 350 كرتونًا من التمور لـ 1,597 مستفيدًا ترعاهم الجمعية.كما وزعت 700 وجبة إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان على الجاليات من مختلف الجنسيات، بهدف تنمية الجوانب الخيرية وإحياء السنة، بمشاركة 37 متطوعًا معتمدًا، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".// انتهى //01:49ت م0020