رمضان / "بر روضة هباس" توزّع 250 سلة غذائية و613 قسيمة شرائية على مستفيديها وتفطّر 700 صائم
الخميس 1443/9/13 هـ الموافق 2022/04/14 م واس
رفحاء 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واس
وزّعت جمعية البر الخيرية بمركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية، 250 سلة غذائية رمضانية و613 قسيمة شرائية على المستفيدين من الجمعية، في إطار توفير احتياجات الأسر المسجلة في كشوفات الجمعية، إضافة لتوزيع 350 كرتونًا من التمور لـ 1,597 مستفيدًا ترعاهم الجمعية.
كما وزعت 700 وجبة إفطار صائم منذ بداية شهر رمضان على الجاليات من مختلف الجنسيات، بهدف تنمية الجوانب الخيرية وإحياء السنة، بمشاركة 37 متطوعًا معتمدًا، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".
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