جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ 75 في محافظة جدة.وبارك سموه في مستهل الاجتماع، لمنتخبات قطر والسعودية والمغرب وتونس تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2022، متمنياً سموه التوفيق لمنتخب الإمارات في تصفيات الملحق القادم، وللأشقاء في دولة قطر التوفيق والنجاح في المونديال العالمي القادم، مرحبًا بعد ذلك بنواب وأعضاء مجلس الاتحاد، ومهنئًا الجميع بالشهر الفضيل.وأعرب سمو رئيس الاتحاد العربي عن سعادته بانعقاد الاجتماع، وبما اتفق عليه نواب وأعضاء المجلس من اعتماد برامج ومشاريع تطويرية لرياضة كرة القدم العربية، منوهًا سموه بالتنوع في مسابقات الاتحاد العربي على مستوى الرجال والسيدات للأندية والمنتخبات، لما لذلك التنوع من دور كبير في تنمية وازدهار وتطور تلك الكيانات الرياضية العربية ومنتخبات بلدانها، خاصةً أن هناك برامج تطويرية وتحفيزية للاعبين والإداريين والمدربين والحكام ستنفذ خلال هذا العام".وثمّن سموه لنواب وأعضاء المجلس والأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم الجهود والأعمال التي بذلت وقدمت، متمنيًا التوفيق لجميع رؤساء وأعضاء اللجان المعاونة، قبل أن يطلق سموه عددًا من المبادرات التي تستهدف تطوير الكرة العربية، وسبق اعتمادها من قبل مجلس الاتحاد، ذات الصلة بضمان مستقبل مشرق لكرة القدم في الوطن العربي.وكان الاجتماع قد بدأ باستعراض الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي، التقارير الإدارية والمالية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، المعتمدة والمصادق عليها، إلى جانب استعراض روزنامة مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022 / 2023 وتشكيل اللجان المعاونة واعتمادها.وأكد الأمين العام للاتحاد أن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، طالما شدد على ضرورة توفير كل ما يمكن من الأدوات أو المشروعات أو الإجراءات، ذات العلاقة بنهضة الاتحاد وأعضائه، حرصًا من سموه على نماء وازدهار الاتحاد العربي، بما يضمن له الاستمرار في التطور وتأدية رسالته الرياضية في الوطن العربي لتنمية رياضة كرة القدم عبر مسابقاته وبرامجه وأنشطته ومبادراته المختلفة، وافق المجلس على إطلاق مبادرات سمو رئيس الاتحاد، المتمثلة في مبادرة اكتشاف تنمية المواهب الكروية العربية ومبادرة مساندة الاتحادات العربية الأعضاء ومبادرة إعداد وتأهيل الكفاءات الإدارية الرياضية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير وتأهيل جيل من الحكام الواعدين العرب.بدوره, أوضح الدكتور رجاءالله السلمي أن مجلس الاتحاد العربي اعتمد في اجتماعه مسابقات وبرامج الاتحاد للموسم المقبل، واعتماد استمرار كأس الأندية العربية، التي من المزمع الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، إلى جانب اعتماد إطلاق جوائز الاتحاد العربي السنوية وتكريم الرياضيين الرواد العرب.// انتهى //01:51ت م0021