نواكشوط 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستسلم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، رسالة من نظيره الفلسطيني، رياض المالكي.وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية اليوم أن الوزير مرزوك قد تسلم هذه الرسالة من السفير الفلسطيني لدى موريتانيا، محمد قاسم سعد الأسعد، خلال استقبال له يوم أمس بالعاصمة نواكشوط.وأضافت أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.// انتهى //01:56ت م0022