القدس 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة خمسة شبان من عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نصر الله محمود عقب دهم منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته للتحقيق، فيما اقتحمت بلدة الطور شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد أبو سبيتان، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور شلبي من منزله قرب باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، والشاب عثمان أحمد جلاجل من منزله في بلدة بيت حنينا شمال المدينة، كما اعتقلت الشاب إياد أبو سنينة.// انتهى //01:57ت م0023