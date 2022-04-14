جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في جدة أمس، وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي الدكتور مؤمن حسن برى، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى المملكة تستمر لعدة أيام.واستعرض معاليه خلال اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين ونشر منهج الوسطية والاعتدال انطلاقًا من ريادتها للعالم الإسلامي.وأكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الحجاج والمعتمرين يحظون بعناية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، حيث يُقدم لهم كل ما يسهم في راحتهم واستقرارهم، كما تعمل جميع الوزارات في المملكة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتسخر جميع الإمكانات المتاحة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.من جانبه، ثمن الوزير الجيبوتي الجهود التي تبذلها قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، إضافة إلى رعايتها ودعمها المستمرين للعالم الإسلامي وللمسلمين أينما كانوا.وفي ختام اللقاء قدم معالي الوزير آل الشيخ لنظيره الجيبوتي مصحفًا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.حضر اللقاء وكيل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي ووكيل الوزارة لشؤون المساجد سليمان بن فهد الخميس والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سالم بن حاج الخامري، فيما حضره من الجانب الجيبوتي القنصل العام لسفارة جيبوتي لدى المملكة علي موسى ميعاد، ونائب القنصل أحمد علي حسن، ومستشار الوزير عثمان فارح ركيع.// انتهى //01:59ت م0024