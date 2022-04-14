المنامة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين أمس, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.واستُعرض خلال اللقاء عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لدفع مسيرة المجلس المباركة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء بما يعود بالخير والرخاء والازدهار وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، وبما يخدم دول ومواطني المجلس.// انتهى //01:59ت م0025