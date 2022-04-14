جدة 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بجدة، اليوم معالي وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبدالله محمد نور.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك بين البلدين.حضر الاستقبال معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد مهنا المهنا، وعدد من المسؤولين.// انتهى //02:07ت م0027