تونس 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان اليوم في العاصمة تونس، بوفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة أقاري جون دوغلاش أمبيلي, ورئيسة قسم الصحة والسكان والتغذية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالمفوضية مارغاريت أغاما أنياتي.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس ومؤسسات الاتحاد الأفريقي والعمل على سبل تطويرها في مختلف المجالات.// انتهى //02:12ت م0028