القطيف 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واستصدّر فريقا النور ومضر ترتيب بطولة النخبة للناشئين 2022 في نسختها الرابعة، بعد فوزهما ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تختتم منافساتها مساء يوم الخميس, وتقام مبارياتها في المنطقة الشرقية.وتمكن مضر من التغلب على الأهلي (21 - 18) في المواجهة جمعتهم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وعلى نفس الصالة تمكن النور من كسب الخليج في الوقت الأخير بنتيجة (32 - 31)، ليصل فريقا النور ومضر إلى 4 نقاط في رصيدهما وتنحصر المنافسة بينهما في الجولة الأخيرة.وتلعب اليوم الخميس مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة، إذ يلتقي الخليج مع الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وبعدها مباشرة يلعب النور ومضر عند الساعة 11:00 مساءً على نفس الصالة، في مواجهة مرتقبة ستحدد صاحب لقب البطولة.// انتهى //02:55ت م0030