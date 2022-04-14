الدرب 13 رمضان 1443 هـ الموافق 14 أبريل 2022 م واساستضافت لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة الدرب أمس، أسر الشهداء في إفطار رمضاني, بحضور المحافظ عبدالرحمن بن زيد الهزاني، وذلك في الإطلالة العالية بمتنزه الدرب العام.وبين رئيس اللجنة عبدالعزيز الشعبي أن اللجنة دعت، ذوي الشهداء وأسرهم في إفطار جماعي, بمشاركة ٣٠ أسرة تقديرًا لهم، وذلك ضمن مبادرات الجمعي المجتمعية المتنوعة لهذا العام.// انتهى //02:57ت م0031